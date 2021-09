MOVIOLA | Spezia-Milan: Manganiello promosso, ma il fallo su Theo…

La moviola del giorno dopo del match fra il Milan di Stefano Pioli e lo Spezia di Thiago Motta.

In archivio per il Milan anche la sesta giornata del campionato di Serie A. Ancora una vittoria per Stefano Pioli, la quinta in sei partita. Solo la Juventus di Max Allegri è per ora riuscita a fermare la cavalcata rossonera. Ma esaminando la partita di ieri, vengono fuori un paio di episodi interessanti. A dirigere la sfida l'arbitro Manganiello, il quale dirige una partita comunque non complicatissima nel modo giusto. Manganiello ha concluso Spezia-Milan con 24 falli fischiati e 4 ammonizioni in totale. Voto 7.