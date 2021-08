Valencia-Milan, Calabria: “Contento di essere tornato. Siamo sulla buona strada”

Le parole di Davide Calabria, difensore del Milan.

MILANO - Davide Calabria, difensore del Milan, ha parlato a MilanTV dopo l'amichevole contro il Valencia: "Sono contento di essere tornato. Sto riprendendo man mano la condizione fisica, i movimenti del campo e gli spazi soprattutto. Sono stato fermo un po', è stata un'operazione abbastanza delicato e qualche fastidio ogni tanto lo sento ma sta andando tutto per il meglio. Ci aspettano due partite importanti di amichevoli: dobbiamo prendere fiducia, condizione e confidenza tra noi. Siamo sulla buona strada. Abbiamo incontrato squadre più avanti di noi: in questo periodo 7 o 14 giorni in più di preparazione cambiano la vita. Fisicamente siamo messi bene. Dobbiamo conoscerci e riprendere il ritmo, ma siamo sulla buona strada".