Trequartista cercasi: Ilicic vuole il Milan ma l’Atalanta chiede troppo

Ecco il punto del mercato sul futuro trequartista del Milan. Ilicic vuole i rossoneri ma le richieste dell'Atalanta sono troppo alte

Redazione Il Milanista

Il Milan ha messo gli occhi su Josip Ilicic dell'Atalanta, questa non è una novità. Così come non è un segreto la posizione della società bergamasca e del suo allenatore Gian Piero Gasperini. Lo sloveno non è considerato più indispensabile, sia per questioni di età, sia perché Pessina e Malinovskyi hanno dato una grande contributo in questa stagione. La cessione quindi per Ilicic è all'orizzonte? Sì, ma a determinate condizione. Il presidente Percassi lascerà andare il calciatore solo davanti alla giusta offerta. I contatti tra i due club sono fermi, la differenza tra domanda e offerta ha rallentato l'operazione, nonostante le intenzioni dello sloveno.

Ilicic vuole la maglia rossonera

Secondo quanto riporta Tuttosport, infatti, il giocatore avrebbe messo in cima alle sue preferenze il club meneghino. Attratto dalla possibilità di giocare in una società prestigiosa come il Milan, oltre al fatto che i rossoneri nella prossima stagione prenderanno parte alla Champions League. Maldini e Massara hanno sondato il terreno con l'Atalanta sanno che l'opzione può essere percorribile, soprattutto negli ultimi giorni di mercato, se saranno sfumati gli altri obiettivi. Le pretese dei nerazzurri però hanno fermato tutto, troppi gli 8 milioni di euro chiesti per il cartellino del trequartista. Sia per una questione legata alla carta d'identità: Ilicic ha 33 anni e poi il Diavolo finora ha speso 60 milioni di euro sul mercato.

Cosa aspettarsi dal futuro

L'Atalanta però potrebbe e dovrebbe rivedere le sua posizione. Anche perché ad oggi il Milan è rimasta l'unica squadra interessata al calciatore. La Lazio si è tirata fuori, lo sloveno non avrebbe posto nel 4-3-3- provato in ritiro da Maurizio Sarri. Inoltre il giocatore ha chiesto la cessione, come confermato anche da Gasperini. La svolta potrebbe arrivare negli ultimi giorni di mercato, quando si cercherà di trovare una soluzione ai casi più spinosi.