Il trequartista arriva dalla Bundesliga? Occhio su Brandt e Sabitzer

Continua la caccia al trequartista, tanti nomi in lista e mirino puntato sulla Bundesliga tra Sabitzer e Brandt.

Redazione Il Milanista

La dirigenza del Milan continua a cercare sul mercato un trequartista che possa colmare il vuoto lasciato da Hakan Calhanoglu. La maglia numero 10 è finita sulle spalle di Brahim Diaz ma, almeno per ora, il talento spagnolo non è considerato il titolare nel trio alle spalle dell'unica punta. Sicuramente Brahim, come dimostrato anche nell'amichevole contro il Modena, potrà ritagliarsi il suo spazio, ma Maldini e Massara vogliono regalare a Pioli anche un giocatore di maggiore esperienza. Sono tanti i nomi seguiti, nessuna trattativa aperta in maniera concreta, ma sondaggi su alcuni nomi che possono fare al caso del Milan. I rossoneri sono in pressing sul CSKA Mosca per Vlasic, ma il club russo non ha ancora aperto al prestito con obbligo di riscatto. Discorso diverso per Ilicic, dove si cerca di abbassare la richiesta di 5/6 milioni fatta dall'Atalanta.

Doppio obiettivo in Germania

Nel frattempo, come riportato da Tuttosport, sono seguite con attenzione due piste che portano in Bundesliga. Il management del Milan, infatti, sta valutando le situazioni di Julian Brandt e Marcel Sabitzer. Il primo, seguito anche dalla Lazio, non è un obiettivo facile, sia per le richieste del calciatore che per quelle del Borussia Dortmund. Il Milan, comunque, lo tiene in grande considerazione, e potrebbe fare un tentativo per portarlo a Milano.

Diversa la situazione di Sabitzer. L'austriaco ha il contratto in scadenza nel giugno 2022, e quindi nonostante l'importanza del giocatore per il Red Bull Lipsia, i tedeschi potrebbero essere costretti a venderlo in saldo. Il giocatore gradirebbe l'avventura milanese, e anche per questo motivo non sembrano esserci molte possibilità per un suo rinnovo con il Lipsia. La richiesta dei tedeschi è, al momento, di circa 18 milioni di euro, ma il Milan proverà la consueta formula del prestito oneroso con diritto o obbligo di riscatto qualora dovesse decidere di provare a portarlo a Milano.