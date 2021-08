Il punto sulla trattativa per Ilicic, c’è ancora distanza con l’Atalanta

Non c'è ancora l'accordo tra il Milan e l'Atalanta per portare a Milano Josip Ilicic, lo sloveno freme per raggiungere Milano.

Redazione Il Milanista

Josip Ilicic è, ad oggi, il principale candidato per rinforzare il reparto offensivo del Milan. Il fantasista sloveno vuole andar via dall'Atalanta, lo ha già comunicato a Mister Gasperini e alla società, e per questo motivo spinge per l'addio. Ilicic ha già un accordo di massima con il Milan, ma manca ancora quello tra il Diavolo e gli orobici. La trattativa va avanti da tempo, ma le richieste dei nerazzurri sono state considerate esagerate da Maldini e Massara. I dirigenti rossoneri, infatti, vogliono spendere una cifra esigua per Ilicic, vista l'età del calciatore. L'Atalanta, dal canto suo, non ha nessuna intenzione di regalarlo, e pertanto si continua a trattare.

Il punto della trattativa

Dello stato della trattativa ha parlato il giornalista dell'Eco di Bergamo Carlo Canavesi, queste le sue parole: "Una situazione non proprio semplicissima. Come ha spiegato Gasperini in conferenza stampa, Ilicic ha chiesto alla società e alla squadra di poter fare una nuova esperienza, diversa da quella di questi anni, e quindi di cambiare aria. Si sa che da tempo su di lui c’è il Milan, l’Atalanta però si trova in una situazione molto a simile a quella di quando anche il Papu Gomez doveva lasciare Bergamo: l’Atalanta, per liberare Ilicic, vuole un conguaglio economico. In questo momento il Milan non ha ancora raggiunto le richiesta dell’Atalanta, ma credo sia un’affare che si possa fare soprattutto nelle prossime settimane con l’avvicinarsi del campionato.

Credo che l’Atalanta chieda una cifra tra i 5 e 8 milioni. È anche una questione di competitività: l’Atalanta in questo modo sta cedendo un giocatore ad una diretta concorrente e quindi non può farlo perdendoci. Non si sa quale sia la priorità di Ilicic, ma si sa da tempo che lui vuole andare via e il Milan sembra la squadra più in vantaggio. Ilicic inoltre non è stato convocato per l’amichevole di sabato contro il West Ham, quindi in questo momento abbiamo solo una serie di indizi sul giocatore che andrà via".