Top e Flop | Il migliore e il peggiore in campo di Sampdoria-Milan

Archiviata la vittoria di Marassi è tempo di giudizi sull'ultima partita giocata dai rossoneri. Ecco i Top e Flop d Sampdoria-Milan

Redazione Il Milanista

Buona la prima. Il Milan risponde alle vittorie di Inter, Lazio, Roma, Napoli e Atalanta, dando inoltre subito due punti alla Juventus, dopo il passo falso della squadra allenata da Max Allegri. Vincono a Marassi i rossoneri in una gara difficile. Ostica la squadra di Roberto D'Aversa che conferma le parole della vigilia della gara, Pioli non voleva cali di attenzione, sapeva che non sarebbe stata una passeggiata. Il Diavolo però vince e convince, nonostante un solo goal segnato e Giroud 'a bocca asciutta', ma il francese gioca per i compagni, le reti arriveranno. Da un francese a una altro. Mike Maignan disputata un grande match mettendosi subito in luce. Si gioca la palma di migliore in campo con Brahim Diaz, che però segna la rete la vittoria. Ecco i Top e Flop della gara di Marassi.

TOP: Brahim Diaz, riprende da dove aveva finito

Un finale di stagione da protagonista, che gli vale anche la 'conferma' in rossonero. A dire il vero sia Pioli che la dirigenza non avevano dubbi sul talento del ragazzo, che ripaga la fiducia con una rete nel primo tempo. È stato l'uomo in più, rapido e tecnico a muoversi tra le linee e creare situazioni di gioco: al Ferraris ha dimostrato fiducia e personalità, tutto questo con la 10 sulle spalle. Una risorsa preziosa che in questa stagione potrà essere ancora più importante e centrale.

FLOP: Theo Hernandez, il più in ombra tra i rossoneri

Non convince Theo Hernandez, il peggiore tra le fila dei rossoneri. Ancora in ombra, ma il francese è un diesel, lo ha dimostrato nei suoi anni in Serie A. Ci mette di più a carburare per poi diventare straripante nel corso della stagione. Un film già visto e nulla di cui preoccuparsi, anche perché come al solito ha corso per due.