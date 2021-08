Gazzetta dello Sport | ‘Milan, vai con Diaz’

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina esalta la prova dello spagnolo contro la spagnolo, sua la rete della vittoria del Milan

Redazione Il Milanista

Vince il Milan. Escono vittoriosi da Marassi i rossoneri, dopo una partita difficile, contro un avversario ostico come la Sampdoria. Basta una rete, quella di Brahim Diaz nel primo tempo, complici gli errori di Augello e Audero che regalo il vantaggio al Diavolo. Il portiere blucerchiato avrà comunque modo di rifarsi con un paio di buoni interventi, così come sugli scudi c'è anche 'il collega' Maignan, che si presenta alla grande in Serie A. Non dovrà far rimpiangere Donnarumma e alla prima occasione ci è sicuramente riuscito.

Le parole di Brahim Diaz

E proprio lo spagnolo ha parlato al termine della gara con la Sampdoria. Queste le sue parole: "Una bella prestazione, dobbiamo migliorare ma siamo all’inizio del campionato. L’importante era vincere e sono arrivati tre punti. Mi trovo bene con tutti: Ibra manca sempre, ma mi sono trovato bene anche con Giroud. Noi lottiamo e vinciamo insieme, la squadra fa sempre una corsa in più, questo è lo spirito giusto. Il numero 10? Questo è il Milan ed è un numero importante, ma non ho paura. Sono contentissimo di essere qui. Scudetto? Guardiamo di partita in partita, siamo il Milan, vediamo".

Lo spagnolo e il mercato

L'ex Real Madrid ha parlato anche di mercato: "Del mercato non so nulla. Io sono molto felice di stare qui con i tifosi, con la squadra e con l'allenatore". Non sembra quindi essere preoccupato dalle voci che vedono i rossoneri alla ricerca di un altro trequartista, un calciatore che si andrà a giocare un posto da titolare proprio con lui. L'ultimo nome è quello di Jesus Corona, messicano del Porto. Che può giocare sia al cento che sulla fascia. Il contratto in scadenza nel 2022 dovrebbe mettere la trattativa nel verso giusto. In ogni caso però sarà difficile tenere fuori Brahim Diaz con prestazioni come quella di Genova. Pioli ai giornalisti ha parlato di squadra cresciuta e consapevole, lo spagnolo lo ha confermato con i fatti.