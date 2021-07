Tonali e Bennacer titolari in attesa di Kessie, Pobega sacrificato?

Mentre Kessie è impegnato alle Olimpiadi con la sua Nazionale, Pioli sta puntando sulla coppia Tonali-Bennacer, con Pobega poco utilizzato.

Il mercato del Milan al momento ha varie priorità, e solo una volta messe a punto queste si guarderà ad eventuali aggiustamenti alla rosa. Il primo punto all'ordine del giorno è sicuramente la ricerca del trequartista, che procede incessantemente con tanti profili osservati. Nessuna trattativa impostata in maniera concreta, ma in cima alla lista c'è sempre Nikola Vlasic. Il secondo punto è il terzino destro, e in tal senso si continua a lavorare con il Manchester United per riportare a Milano Diogo Dalot, ma la trattativa è molto complicata. Si lavorerà poi al rinnovo di Kessie, che ha confermato la sua volontà di restare al Milan, e per questo motivo al suo rientro da Tokyo si cercherà di trovare il definitivo accordo.

Il punto sul centrocampo

Una volta sistemate le necessità, si proverà a portare a Milano giocatori che potrebbero essere funzionali al progetto pur se non imprescindibili. Va in tal senso la ricerca di un centrocampista, con il nome buono che è stato individuato in Tiemouè Bakayoko. Il centrocampista, che ha già vestito la maglia rossonera, è tornato al Chelsea dopo il prestito al Napoli, ma cambierà nuovamente squadra. Il francese tornerebbe ben volentieri al Milan, ma è necessario trovare gli incastri giusti che al momento sembrano non esserci.

Nel frattempo Pioli in ritiro sta lavorando sul centrocampo, e nelle prime due amichevoli ha dato fiducia alla coppia formata da Sandro Tonali e Ismael Bennacer, in attesa del ritorno di Kessie. Per quanto riguarda l'ex Brescia, ha ancora bisogno di tempo per trovare la migliore condizione, ma è sicuramente lui, come lo scorso anno, la prima alternativa alla coppia titolare. Importante ritrovare il ritmo invece per l'algerino, che ha vissuto l'ultimo campionato tra tanti infortuni, anche se sembra ora pienamente recuperato e in piena forma. Perde posizioni così Tommaso Pobega, che nonostante stia facendo bene in ritiro sembra destinato a lasciare nuovamente il Milan in prestito.