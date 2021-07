Dusan Tadic, addio Milan: c’è l’annuncio ufficiale dell’Ajax

Niente Milan per Dusan Tadic, nonostante fosse stato uno dei principali obiettivi per la trequarti rossonera.

Sfuma definitivamente uno dei grandi obiettivi del mercato del Milan. La dirigenza rossonera, nella ricerca al numero 10 per sostituire Hakan Calhanoglu, ha sondato il terreno per provare a portare a Milano Dusan Tadic. Il fantasista serbo aveva anche inizialmente aperto alla possibilità di trasferirsi in rossonero, salvo poi decidere, di comune accordo con l'Ajax, di continuare la sua avventura ad Amsterdam. Non solo il rifiuto al Milan, reso noto tramite le parole del direttore sportivo dei lancieri Marc Overmaars, ma anche il rinnovo di contratto, per scongiurare qualsiasi rischio d'addio per quello che è uno dei più importanti giocatori dell'Ajax.