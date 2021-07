In standby il rinnovo di Kessie, l’agente intanto studia le alternative

È in una fase di riflessione la trattativa per il rinnovo di contratto di Kessie, c'è distanza tra domanda e offerta

Uno dei temi caldi in casa Milan è quello legato al rinnovo di Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano, per distacco il miglior giocatore dell'ultima stagione rossonera, ha il contratto in scadenza nel prossimo giugno. Le trattative per il suo prolungamento sono al momento in standby, data la distanza tra domanda e offerta. La dirigenza rossonera gli ha proposto un rinnovo da circa 4 milioni a stagione, l'entourage del calciatore chiede invece circa 6 milioni.

Una situazione che il Milan vuole sistemare al più presto, non si vuole rischiare di ripetere quanto accaduto con Calhanoglu e Donnarumma. Soprattutto, per il Diavolo l'importanza di Kessie è inquantificabile, e per questo motivo si farà di tutto per trovare un accordo. Nel frattempo sul centrocampista ci sono gli occhi dei cugini nerazzurri e dell'Arsenal, che osservano interessate la situazione.

La spiegazione di Pellegatti

Tramite il proprio canale YouTubeil giornalista Carlo Pellegatti, da sempre vicino al mondo Milan, ha fatto una panoramica su quella che è la situazione di Kessie. Queste le sue parole: "Dopo i primi contatti con il Milan, le indiscrezioni parlano di George Atangana, agente del giocatore, che sta facendo il giro dell’Europa per capire quale club potrebbe prendere Kessie a parametro zero la prossima stagione. Ovviamente con un ingaggio più alto di quanto percepirebbe al Milan e con le conseguenti commissioni elevate per l’agente.

Potrebbe verificarsi un nuovo caso Gianluigi Donnarumma, con l’entourage di Kessie che potrebbe voler prender tempo prima di firmare qualsiasi cosa con il Milan. L’obiettivo è quello di constatare se è possibile ottenere di più altrove. Ad ogni modo, Kessie vuole restare al Milan e la sua volontà conta sicuramente, però il Milan rischia di rimanere ancora una volta bruciato dal mancato affare".

Una trattativa che deve ancora entrare nel vivo, ma che sicuramente dovrà essere risolta prima di entrare nella fase critica. Il Milan non ha nessuna intenzione di perdere il suo baluardo, ma sarà necessario che entrambe le parti si vengano incontro.