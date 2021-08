Sorteggi Champions League | Milan: le date degli incontri

E' il giorno della Champions League per il Milan, oggi andranno in scena i sorteggi della fase a gironi, ecco le date degli incontri

Redazione Il Milanista

E' il giorno della Champions League, dei sorteggi della fase a gironi e per il Milan dopo 7 lunghi anni è finita l'attesa. Un risultato conquistato con il cuore, le unghie e i denti nella passata stagione. Lo ha ammesso anche Stefano Pioli parlando ai giornalisti I rossoneri hanno tutto in campo per riuscire ad arrivare dove sono oggi e tutti gli sforzi saranno ripagati questa sera alle 18:00, quando le 32 squadre saranno sorteggiate all'interno dei canonici 8 gironi. A rappresentare i rossoneri a Istanbul ci saranno Franco Baresi (vicepresidente onorario), Daniele Massaro (ambasciatore del club), Andrea Romeo (team manager) e Pier Donato Vercellone (responsabile della comunicazione).

Milan, le squadre che fanno paura

Il Milan si trova in quarta fascia, l'ultima, quindi è facile ipotizzare un girone poco agevole per i rossoneri. Soprattutto guardando alla seconda fascia (PSG, Real Madrid, Barcellona, Liverpool, Manchester United, Siviglia, Borussia Dortmund, oltre alla Juventus che non potrà essere sorteggiata con un'altra italiana) e ad alcune squadre della terza (Ajax, RB Lipsia, Porto, Benfica). Va ricordato che durante il sorteggio non si potranno incontrare squadre della stessa fascia, né squadre della stessa nazione. Criterio che rimarrà in vigore anche quando verranno sorteggiati gli accoppiamenti per gli ottavi di finale a dicembre.

Il calendario Champions

Sorteggi quindi oggi alle 18:00 e fase a gironi che accompagnerà la stagione del club meneghino fino alla prima settimana di dicembre, dato che la sesta e ultima giornata si disputerà tra il 7 e l'8 dicembre. L'obiettivo del Diavolo è ovviamente quello di provare a superare questa fase per accedere agli ottavi, ma molto se non tutto dipenderà dagli accoppiamenti di questa sera e di conseguenza dal tipo di sorteggio. La paura è ovviamente quella di un 'Girone di ferro' con squadre con squadre fortissime in lotta per i due posti che permetterebbero l'accesso alla prossima fase.

Ecco le date della fase a gironi della Champions League 2021/22.

Prima giornata: 14-15 settembre

Seconda giornata: 28-29 settembre

Terza giornata: 19-20 ottobre

Quarta giornata: 2/- novembre

Quinta giornata: 23-24 novembre

Sesta giornata: 7-8 dicembre