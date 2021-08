Sorteggi Champions League | Il Milan e le altre italiane: ecco tutte le fasce

E' il giorno del sorteggio della fase a gironi della prossima Champions League, ecco in quale fasce saranno il Milan e le altre italiane

E' il grande giorno. Quello del ritorno del Milan in Champions League dopo 7 lunghissimi anni di assenza. Obiettivo centrato e festeggiato nella scorsa stagione, ma oggi si fa sul serio. Sì perché alle 18:00 a Istanbul (e non a Nyon) andrà in scena il sorteggio della fase a gironi della competizione, la finale invece si giocherà a San Pietroburgo, in Russia. Otto gironi e quattro italiane in gioco, a rappresentare i rossoneri ci saranno Franco Baresi (vicepresidente onorario), Daniele Massaro (ambasciatore del club), Andrea Romeo (team manager) e Pier Donato Vercellone (responsabile della comunicazione). E' già 'un momento spartiacque della stagione per il club meneghino che conoscerà le prossime avversarie in ambito europeo e dopo il sorteggio si capirà quel sarà il reale obiettivo in Champions del Diavolo, questo perché il Milan è inserito in quarta fascia, l'ultima.