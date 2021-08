Shaqiri è davvero un obiettivo di mercato del Milan?

Il calciatore svizzero è in uscita dal Liverpool e il suo nome è stato accostato al Milan nei giorni scorsi

Trequartista cercasi. Il Milan ha l'obbligo di sostituire Hakan Calhanoglu, andato all'Inter, in rosa per ora in quella zona del campo c'è soltanto Brahim Diaz, tornato dal Real Madrid. Tanti i nomi accostati al Diavolo in questa sessione di mercato, ma nessuna trattativa è vicina alla chiusura, per una questione economica, ma anche di opportunità. Il club meneghino infatti ha tutta l'intenzione di aspettare gli ultimi giorni di mercato per piazzare il colpo, il preferito resta Hakim Ziyech, ma il Chelsea in questo momento è totalmente preso dall'operazione Lukaku. Dell'ex Ajax si tornerà a parlare più avanti, stesso discorso per Vlasic e Isco. Sabitzer è più lontano, il Bayern Monaco sembra aver alzato il pressing sul capitano del Lispia. Mentre Luis Alberto è definitivamente tramontato.