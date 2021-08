Calciomercato Milan, Messi può portare un colpo… in rossonero

Una notizia inaspettata, come un fulmine a ciel sereno. Leo Messi e il Barcellona si separano. L'argentino e il club spagnolo non hanno trovato l'accordo per il rinnovo contrattuale e non per questioni economiche. La situazione è completamente differente rispetto a un anno fa, quando il fantasista e i blaugrana erano in rotta di collisione e tutto sembrava portare al clamoroso divorzio.