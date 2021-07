Serse Cosimi avverte il Milan: “Perdere Kessie sarebbe grave”

I rossoneri non hanno ancora trovato un accordo con il centrocampista ivoriano, che andrà in scadenza di contratto a giugno del 2022

Redazione Il Milanista

Ospite a SkySport24, Serse Cosmi ha messo in guardia il Milan sui rischi del mercato. Dopo la perdita di due pedine del calibro di Calhanoglu e Donnarumma a parametro zero; secondo l'allenatore del Crotone, i rossoneri non possono permettersi di perdere così anche Frank Kessie, divenuto insostituibile negli equilibri di squadra.

Il mister calabrese ha commentato le mosse del fondo Elliot: "Negli ultimi due anni, è una delle società che ha fatto meglio sul mercato. Ha preso tanti giovani che poi hanno fatto bene e che hanno portato la squadra al secondo posto. Perdere Donnarumma non è facile, mentre credo che il Milan possa sostituire Calhanoglu più facilmente. Il problema grave sarebbe perdere Kessie, che è stato uno degli elementi trainanti dei rossoneri in questi anni. Sostituire uno come lui sarebbe un vero problema per il Milan".

Kessie lascia il Milan?

In casa Milan si continua a parlare del rinnovo di Franck Kessie, che tarda ad arrivare. In scadenza di contratto nel 2022, l'ivoriano è ovviamente è un'occasione di calciomercato per tantissime squadre. L'ex Atalanta è cresciuto esponenzialmente, tanto da diventare un centrocampista completo ed un faro per la mediana rossonera.

I tifosi sono preoccupati, visto quanto successo ai loro numeri 10 e 99, ma l'agente del calciatore ha rassicurato tutti alla Gazzetta dello Sport: "Solo un colpo di Stato può mandare via il Presidente dal Milan". In ogni caso, l'ombra dell'addio aleggia su Milanello.

Infatti, le voci di mercato vedrebbero Kessie è in orbita Chelsea. Il club londinese ha individuato l'ivoriano come il sostituto ideale di Kante, che potrebbe essere ceduto questa estate; il francese, infatti, ha un contratto in scadenza nel 2023, e dunque non è escluso che il Chelsea possa cederlo l'anno prossimo per monetizzare dal trasferimento. Vedremo cosa succederà, l'ipotesi Chelsea è golosa e segnerebbe la consacrazione del giocatore. Che l'amore per la maglia abbia la meglio?