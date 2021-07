Sarri: “Luis Alberto non si è presentato”. Occasione per il Milan?

Possibile occasione Luis Alberto per il Milan, lo spagnolo è in rotta con la Lazio e potrebbe lasciare Roma nel prossimo mercato.

Redazione Il Milanista

C'è un caso Luis Alberto nella Lazio. Il centrocampista spagnolo ieri non si è presentato al ritiro della squadra, ma se inizialmente si pensava di ferie concordate con la società, oggi è arrivata la reale motivazione. A rispondere sulla questione è stato direttamente il neo tecnico dei biancocelesti Maurizio Sarri, che ha effettuato oggi la conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore della Lazio.

"Non si è presentato"

"Su Luis Alberto non ha risposto a una convocazione, è un problema dal punto di vista societario. Dal punto di vista morale aspetto che arrivi, parli con me e la squadra, se ci convince il problema svanisce, sennò dovrà chiedere scusa a me e alla squadra".

Parole forti di Maurizio Sarri, che ha confermato quindi le impressioni della vigilia. Luis Alberto potrebbe essere in rotta con l'ambiente Lazio e per questo motivo può diventare una grande occasione di mercato per tanti club, tra cui proprio il Milan.

Occasione Milan?

Lo spagnolo piace da tempo ai dirigenti rossoneri, che vorrebbero regalare a Stefano Pioli un grande colpo per la trequarti dopo l'addio di Hakan Calhanoglu. È stato lo stesso allenatore rossonero in conferenza stampa a dichiarare che il Diavolo necessita di qualità, e pertanto sarà necessario intervenire sul mercato in questo senso. A livello di qualità, sicuramente Luis Alberto è uno dei migliori calciatori della Serie A, come spesso ha fatto vedere in questi anni. Con Simone Inzaghi ha abbassato il suo raggio d'azione da trequartista a mezzala, ma non è detto che non possa tornare a fare il suo vecchio ruolo.

L'ostacolo è rappresentato indubbiamente dal presidente Claudio Lotito. Il numero uno della Lazio è un osso duro sul mercato, come ha sempre dimostrato in questi anni, e sicuramente non lascerà partire facilmente Luis Alberto. La richiesta per lui è di almeno 40 milioni di euro, una cifra importante per un calciatore non più giovanissimo. I rossoneri, però, potrebbero provare ad abbassare il prezzo inserendo una contropartita tecnica.