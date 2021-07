La Sampdoria prova il doppio colpo: dopo Conti offerta per Caldara

La Sampdoria è in pressing da settimane su Andrea Conti, ma nelle ultime ore sembra aver messo nel mirino anche Caldara.

Redazione Il Milanista

Dopo aver fatto i fuochi d'artificio nel mercato in entrata, per il Milan sarà importante pensare anche alle cessioni. Sono vari gli esuberi che non rientrano nel progetto tattico di Stefano Pioli, e Maldini e Massara sono alla ricerca delle soluzioni migliori. I giocatori che saluteranno sicuramente Milanello sono Caldara e Conti, mentre sono ancora in bilico le posizioni di Leao, Hauge, Pobega e Castillejo.

La situazione di Conti e Caldara

Caldara e Conti non hanno tantissimo mercato, ma nonostante ciò potrebbero trovare a breve una nuova sistemazione. La Sampdoria di Roberto D'Aversa insegue ormai da settimane il terzino ex Atalanta, dato che il tecnico dopo averlo allenato negli ultimi sei mesi a Parma vorrebbe ritrovarlo nella sua nuova esperienza a Genova. Il Milan per lasciar partire Conti vorrebbe prima portare a Milano un nuovo terzino destro, ma la trattativa potrebbe comunque sbloccarsi nei prossimi giorni. Inoltre, la Sampdoria nelle ultime ore sembra aver puntato il mirino anche su Mattia Caldara, che è tornato a Milanello dopo il prestito all'Atalanta dello scorso anno. Pioli e il suo staff stanno valutando il difensore in questa prima parte di ritiro, soprattutto per valutarne le condizioni fisiche. La sua partenza non è scontata come quella di Conti, ma difficilmente resterà a Milano. Una doppia operazione sull'asse Milano-Genova che potrebbe concludersi nei prossimi giorni in prestito. Su Caldara c'è anche l'interesse del Venezia neopromosso, che sembra però più indietro nella trattativa.

Le altre uscite

Continuano le trattative per la possibile cessione di Hauge, che ha molti estimatori in Bundesliga. Su tutti l'Eintracht Francoforte, che ha presentato una prima offerta di circa 7 milioni rifiutata dal Milan. I rossoneri per il norvegese chiedono circa 12/13 milioni. Leao ha estimatori in Premier League, mentre per Castillejo è sempre più probabile un ritorno in Spagna. Diversa la situazione di Pobega, le cui possibilità di permanenza sono in aumento.