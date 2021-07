Sacchi: “Il Milan dovrebbe essere l’esempio da seguire, hanno le idee”

L'ex allenatore del Milan Arrigo Sacchi ha parlato del Milan, del colpo Giroud e delle sette sorelle in vista della Serie A.

L'ex allenatore, leggendario, del Milan Arrigo Sacchi ha parlato in una lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport delle sette sorelle della Serie A e del campionato che ci aspetta. Sacchi ha detto la sua anche sul Milan , elogiando il modo in cui i rossoneri hanno impostato il mercato.

"Tutti dovrebbero fare come ha fatto il Milan, investire ma con un occhio al bilancio. Vincere facendo i debiti equivale a barare. Il Milan ha perso Donnarumma e mi dispiace, soprattutto per il ragazzo: la società lo ha fatto diventare grande, avrebbe dovuto dimostrare più riconoscenza. Chi rincorre i soldi non sempre arriva alla felicità. Giroud ultimamente ha giocato poco, può essere un rischio. Ma, se non vuoi spendere montagne di soldi, devi sapere che qualche inconveniente può esserci. E poi, dove non si arriva con i soldi, mi hanno sempre insegnato che si può arrivare con le idee. Al Milan le hanno".