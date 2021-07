Romagnoli capitano ai saluti? Il Milan potrebbe inserirlo in uno scambio

Nonostante la conferma come capitano del Milan, il futuro di Alessio Romagnoli potrebbe essere lontano da Milano.

Redazione Il Milanista

La scorsa stagione per Alessio Romagnoli non è stata sicuramente la migliore della sua carriera. Il capitano rossonero nella prima parte di stagione ha giocato con continuità, pur se non ad alti livelli. Nella seconda metà di campionato, invece, ha trovato spazio con il contagocce. Le sue prestazioni non eccellenti, unite all'esplosione incredibile e inattesa di Fikayo Tomori, l'hanno relegato spesso in panchina. Nella prossima stagione Romagnoli parte sicuramente indietro nelle gerarchie. Infatti, sia il difensore inglese appena riscattato, sia Simon Kjaer, dovrebbero avere il posto garantito al centro della difesa.

Nonostante ciò Romagnoli è il capitano del Milan, come confermato anche in conferenza stampa dal tecnico Stefano Pioli, che si è espresso così sul centrale: "Il capitano è Romagnoli, ma la forza di una squadra è che ci sono più capitani. Insieme ai giocatori e al club stabiliremo il vice". Dichiarazioni sicuramente importanti dell'allenatore rossonero, ma che non danno la certezza che Alessio Romagnoli possa proseguire la sua avventura al Milan.

Possibile contropartita?

Dovendo partire come prima riserva della coppia formata da Kjaer e Tomori, non è detto che Romagnoli non decida di lasciare Milano per giocare con più continuità. A tal proposito il Milan potrebbe pensare di inserirlo come contropartita in una trattativa molto importante che i rossoneri vorrebbero avviare. La dirigenza, infatti, potrebbe inserire Romagnoli nell'affare Luis Alberto con la Lazio. L'interesse dei rossoneri verso il centrocampista spagnolo è molto forte, e la rottura tra l'ex Liverpool, che non si è presentato in ritiro, e i biancocelesti potrebbe favorire l'affare.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero il Milan potrebbe decidere di inserire proprio il suo capitano nella trattativa, in modo da abbassare le richieste abbastanza elevate di Claudio Lotito. Cresciuto nella Roma, Alessio Romagnoli è un grande tifoso della Lazio fin da piccolo e vedrebbe sicuramente di buon grado un trasferimento in biancoceleste.