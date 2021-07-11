Dalot il preferito, ma il Manchester non molla: si vira su Odriozola

Continua la ricerca di un terzino destro per il Milan, con Diogo Dalot sempre in cima alla lista e Odriozola prima alternativa.

In casa Milan continua la ricerca ai terzini da regalare a Stefano Pioli. Al momento le fasce laterali sono abbastanza scoperte, con i soli Theo Hernandez e Calabria di ruolo, e quest’ultimo reduce da un infortunio che lo tiene da tempo lontano dal campo. Per questo motivo la dirigenza rossonera è al lavoro per mettere a disposizione del tecnico al più presto almeno un’alternativa, salvo poi completare la batteria dei terzini nelle prossime settimane.

Dalot prima scelta

Il preferito di tecnico e dirigenza è senza alcun dubbio Diogo Dalot. Il terzino portoghese ha vissuto una buona stagione in maglia rossonera, pur senza picchi altissimi. Quando chiamato in causa ha sempre risposto presente, e Pioli ha apprezzato molto soprattutto la sua duttilità visto che lo ha potuto impiegare sia sulla fascia destra che su quella sinistra. Una caratteristica non banale, soprattutto se si considera l’attuale situazione rossonera.

Le trattative con il Manchester United sono, però, in una fase di stallo. C’è tanta distanza tra i due club, e l’accordo al momento sembra abbastanza difficile da raggiungere. Il Milan, infatti, vorrebbe acquistare il terzino portoghese in prestito con diritto di riscatto, sulla scia di quanto fatto con Tomori e Tonali e di quanto si sta facendo con Brahim Diaz. Gli inglesi, invece, non hanno nessuna intenzione di cedere a questa proposta, vogliono il prestito secco oppure una cessione a titolo definitivo. Per questo motivo la trattativa appare abbastanza lontana dal lieto fine.

Odriozola alternativa

Viste le difficoltà per arrivare a Diogo Dalot, la dirigenza rossonera ha già avviato i contatti con il Real Madrid per portare a Milano Allvaro Odriozola. Il terzino spagnolo non è un imprescindibile per i Blancos, che non si opporrebbero alla sua partenza in prestito, scelta avallata anche da Carlo Ancelotti. Pronta quindi l’alternativa per il Milan, qualora dovesse rivelarsi difficile riportare Dalot a Milano nel breve tempo. Come riportato da Tuttosport, infatti, i rossoneri lancerebbero l’assalto finale per Odriozola.