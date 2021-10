Milan, l’agente di Pioli sul rinnovo: “Non forziamo le cose”

Il contratto di Stefano Pioli è in scadenza a giugno e il suo agente ha parlato del futuro futuro del tecnico del Milan

I rinnovi contrattuali in casa Milan portano sempre un po' di preoccupazione. Cronaca di una storia recente, o più storie. Sì perché un anno fa Calhanoglu e Donnarumma era i protagonisti indiscussi delle indiscrezioni e delle voci inerenti al futuro del Diavolo. Una stagione dopo però sono cambiati gli interpreti, ma non la storia. Alessio Romagnolisembrava destinato a lasciare il club meneghino. Il suo agente Mino Raiola aveva parlato della Juventus, come di una possibilità. Ma le cose sembrano essere cambiate con il giocatore intenzionato a voler rimanere in rossonero. Chi invece resta difficile da immaginare ancora con la maglia del Diavolo è Andrea Conti. Non resterà al Milan, a gennaio o in estate a parametro zero cambierà squadra. Poi c'è il capitolo Kessie e si potrebbe scrivere tanto sulla situazione legata al mediano. Il Presidente, come Romagnoli e Conti, è in scadenza nel 2022. Le sue richieste non collimano con la proposta della dirigenza del Diavolo. Una differenza tra domanda e offerta ad oggi difficilmente colmabile. E qualche dubbio sul suo futuro a Milanello è più che lecito.