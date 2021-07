Rinnovo Kessie: Stefano Pioli chiede al Milan un sforzo

Tornano a tenere banco in casa Milan le questione legate ai rinnovi contrattuali, ecco le ultime indiscrezione sul futuro di Kessie

Redazione Il Milanista

Con le partenze di Gigio Donnarumma, al Paris Saint-Germain, e Hakan Calhanoglu, all'Inter, a parametro zero per un po' le questione legate ai rinnovi contrattuali in casa erano passate in secondo piano. Eppure Alessio Romagnoli e Simon Kjaer sono in scadenza. Entrambi nel 2022, così come Davide Calabria e Franck Kessie, senza dimenticare che il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic poterà lo svedese ad indossare la maglia rossonera fino al termine della prossima stagione. Diverse quindi le questioni in sospeso per il Diavolo e la sua dirigenza e quella che adesso preoccupa di più è quella legata al Presidente. Il centrocampista ivoriano è risultato essere assolutamente fondamentale nell'ultima stagione, imprescindibile per Stefano Pioli. Oltre ad essere diventato uno dei leader carismatici della squadra.

Rinnovo Kessie: a che punto siamo

Maldini e Massara non vogliono perderlo a parametro zero e le manovre per un nuovo accordo sono già iniziate. Inutile dire che le prestazioni del calciatore hanno attirato anche altri club, sopratutto dalla Premier League. Il tempo stringe, la concorrenza pressa e il tifosi non vogliono vivere assolutamente un'altra beffa come per Gigio o per l'ex numero 10 del Milan. L'entourage di Kessie ha fatto le sue richieste: un contratto dal 6 milioni a stagione. Maldini e Massara hanno messo sul piatto la loro proposta, un rinnovo su base quinquennale a 4 milioni l'anno. La forbice di differenza è di 2 milioni, come per Calhanoglu.

'Scende in campo' Pioli

I tifosi rossoneri però possono contare su un 'nuovo alleato'. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli avrebbe chiesto al club uno sforzo economico per trattenere il centrocampista. Il tecnico ha già perso due pedine importanti, due titolari del suo scacchiere tattico e se per la porta è arrivato Mike Maignan, ma il francese è tutto da scoprire, per trequartista c'è ancora da aspettare. Un Milan che sogna in grande non può prescindere da uno dei suoi migliori calciatori, oltre che da uno dei leader dello spogliatoio. Il tecnico ne è assolutamente consapevole e per questo ha chiesto un sacrifico.