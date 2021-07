Il rinnovo di Kessie resta la priorità del Milan: le ultime sulla trattativa

Si continua a trattare con Franck Kessie per prolungare il contratto in scadenza al termine della prossima stagione.

Dopo i tanti colpi del mercato in entrata, per la dirigenza rossonera è tempo di pensare ai giocatori già presenti nella rosa di Stefano Pioli. Ci sono gli esuberi da piazzare, con Conti, Caldara e Castillejo pronti a dire addio e alla ricerca della soluzione migliore. Bisognerà trovare i giocatori giusti per fare plusvalenza, e a tal proposito il Milan ascolterà le offerte per Pobega, Hauge e Rafael Leao. Soprattutto, però, bisognerà evitare che si ripetano vicende come quelle di Hakan Calhanoglu e Gigio Donnarumma. Il riferimento è, ovviamente, per Franck Kessie, il cui contratto è in scadenza il prossimo giugno e con cui si sta trattando il rinnovo.