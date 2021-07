Milan | I rossoneri vogliono 30 milioni per Rafael Leao

Il club rossonero chiede per l'esterno d'attacco portoghese circa 30 milioni di euro, una cifra importante che potrebbe comprometterne la cessione

Sul taccuino di Maldini e Massara sono tanti i nomi segnati tra i partenti: Samu Castillejo, Andrea Conti, Hauge e Rafeal Leao. In particolare, i diavoli starebbero lavorando proprio sulla cessione dell'esterno portoghese, che dopo due stagione a Milano non è mai riuscito a convincere Stefano Pioli .

I rossoneri hanno tutta l'intenzione di rendere il tridente più qualitativo e completo che mai; così, dopo la conferma di Zlatan Ibrahimovic come leader dell’attacco e l’arrivo di Olivier Giroud per rinforzarsi in vista Europa, la dirigenza di Milano ha deciso di puntare su un giovane talento .

Questo talento non sarà Leao . Secondo quanto riportato questa mattina dall'edizione odierna di Tuttosport, il Wolverhampton vuole il portoghese e gli uomini del Fondo Elliot stanno trattando per cederlo. Gli inglesi, tramite il noto agente sportivo Jorge Mendes, hanno chiesto informazioni su Rafael Leao, ma la richiesta del Milan, che valuta l'attaccante portoghese 30 milioni di euro, sta frenando la trattativa.

L’intenzione della dirigenza di via Aldo Rossi di inserire una punta giovane in rosa resta. A Milano voglio un profilo, che possa rappresentare un aiuto per il presente ma soprattutto una certezza per il futuro. Il nome più gettonato ovviamente è quello del brasiliano Kaio Jorge.