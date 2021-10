Milan, rossoneri in nazionale. Il report: Tonali protagonista anche con l’U21

Continuano a brillare le stelle del Milan anche in nazionale, dopo Theo Hernandez ottima la prova di Sandro Tonali. Il report

Continuano a brillare le stelle rossonere anche in nazionale. Se Didier Deschamps si è dovuto ricredere su Theo Hernandez, solo all sua seconda convocazione con la nazionale maggiore francese, Paolo Nicolato si gode Sandro Tonali. Il centrocampista, così come in questo inizio di stagione con il Milan, si è messo in luce con la maglia dell'Italia Under 21. Continua quindi il momento magico del numero 8 del Diavolo, eletto dai tifosi del club meneghino MVP del mese di settembre. Ha guidato da capitano gli Azzurrini a un successo importante per 2-1 contro la Bosnia nelle qualificazioni all'Europeo 2023. Le reti azzurre arrivano da due suoi assist che hanno propiziato le marcature di Okoli e Vignato con cui la squadra di Paolo Nicolato è rimasta a punteggio pieno.