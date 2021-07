Il report del primo vero allenamento della nuova stagione del Milan

Ha preso il via ufficialmente la nuova stagione del Milan, con la squadra che si è ritrovata a Milanello agli ordini di mister Pioli.

È ufficialmente iniziata la nuova stagione del Milan. I rossoneri si sono ritrovati ieri a Milanello per pranzare insieme prima della conferenza di Stefano Pioli che ha presentato la stagione. Subito dopo c'è stato il primo lavoro di gruppo del campionato, un breve allenamento che è servito solo per ritrovarsi e riprendere confidenza con il campo. Oggi c'è stato in realtà il primo vero allenamento della stagione.

Agli ordini di mister Pioli non c'è tutta la squadra, viste le assenze di Mike Maignan, Ante Rebic e Simon Kjaer, ancora in vacanza dopo aver disputato l'Europeo. Alle loro assenze si sono unite anche quelle di Pierre Kalulu e Franck Kessie, entrambi impegnati alle prossime Olimpiadi rispettivamente con la Francia e la Costa D'Avorio. Si sono presentati invece a Milanello i tre infortunati Zlatan Ibrahimovic, Davide Calabria, fresco di rinnovo, e Ismael Bennacer. Pioli si augura di averli tutti e tre al massimo della condizione nel più breve tempo possibile.

Il report del Milan

"PRIMO ALLENAMENTO DELLA STAGIONE A MILANELLO

Dopo il raduno di ieri, rossoneri in campo per dare ufficialmente il via alla stagione 2021/2022.

Dopo la prima "sgambata" di ieri in occasione del raduno, la squadra si è ritrovata questa mattina a Milanello per il primo allenamento della stagione. Appuntamento per colazione prima di scendere negli spogliatoi per iniziare la sessione odierna.

IL REPORT

Come di consueto il gruppo ha cominciato il lavoro in palestra con l'attivazione muscolare, prima di uscire sul campo; squadra inizialmente divisa in due gruppi per eseguire una serie di lavori fisici alternati con alcune esercitazioni tecniche.Terminata la prima parte, i rossoneri si sono riuniti per eseguire lavoro aerobico lungo il perimetro del campo, seguito da alcuni torelli a tema, che hanno preceduto una partitella su campo ridotto.

SABATO 10 LUGLIO

Il programma di domani prevede un solo allenamento al mattino".