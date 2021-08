Real Madrid-Milan | le formazioni ufficiali dell’amichevole di lusso

Ecco le formazioni ufficiali di Real Madrid-Milan, nuova amichevole per i rossoneri di Stefano Pioli e i blancos di Ancelotti

La sfida tra Real Madrid e Milan non potrà mai essere una semplice amichevole. Corsi e ricorsi storici, per due squadre che hanno raccolto una miriade di trofei e che sono tra i club più titolati al mondo. Sfida anche fra tanti ex, con Carlo Ancelotti che ora è sulla panchina Blancos ma ha scritto la storia anche e soprattutto su quella del Milan. Poi Theo Hernandez, Brahim Diaz, e tante trattative che negli anni hanno coinvolto i due club. Per il Real Madrid sarà una prova generale, anche se mancherà qualche attore protagonista (Kroos e Hazard su tutti): tra una settimana è già tempo di tornare in pista in Liga, per cercare di strappare il titolo ai rivali eterni dell'Atletico.