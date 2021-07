Il PSG vuole anche Theo Hernandez: il Milan intanto chiude per il suo vice

Continua la campagna acquisti faraonica del PSG, che ha messo nel mirino anche il terzino rossonero ex Real Madrid.

Redazione Il Milanista

Uno dei reparti su cui la dirigenza del Milan deve necessariamente intervenire è quello delle fasce difensive. La scadenza del prestito di Diogo Dalot e l'addio di Laxalt hanno lasciato dei buchi non indifferenti. Questo, se aggiunto all'indisponibilità di Calabria che non è ancora pienamente recuperato, sta creando non pochi problemi a Stefano Pioli, che per le prime amichevoli stagionali dovrà inventarsi il terzino destro, dato che Conti non rientra nei piani della società.

Si continua a lavorare per portare a Milano almeno un terzino nel più breve tempo possibile. In tal senso è molto vicina alla fumata bianca la trattativa con il Monaco per il terzino senegalese Fode Ballo-Tourè. Classe 1997, dovrebbe essere lui il vice Theo Hernandez per la prossima stagione. La distanza tra la richiesta di 4,5 milioni dei francesi e i 4 milioni offerti dal Milan è minima, già nelle prossime ore si potrebbe arrivare ad un accordo. Per la fascia destra continuano i contatti con il Manchester United per riportare Dalot a Milano, ma la trattativa al momento è in standby. L'alternativa è sempre Odriozola del Real Madrid, per cui c'è già un accordo di massima.

Il PSG su Theo

A proposito di Theo Hernandez, secondo quanto riportato da Tuttosport su di lui sarebbe pronto a tuffarsi il PSG. I parigini, che fin qui hanno già acquistato Sergio Ramos, Wijnaldum e Hakimi e sono ai dettagli per Gigio Donnarumma, non intendono fermarsi e hanno messo nel mirino anche il terzino del Milan. L'obiettivo dei francesi è abbastanza chiaro, costruire una squadra stellare per provare una volta per tutte ad alzare al cielo la Champions League.

Secondo quanto riportato dal quotidiano la dirigenza del PSG avrebbe già presentato una prima offerta da 40 milioni ai colleghi rossoneri. Offerta immediatamente respinta, sia perchè ritenuta troppo bassa, sia perchè il francese è uno dei cardini della squadra di Pioli e difficilmente i rossoneri accetteranno di privarsene.