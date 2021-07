Il PSG punta Theo Hernandez, ma Maldini non ci sta: pronta la contromossa

Nel mercato faraonico del Paris Saint-Germain potrebbe rientrare anche Theo Hernandez, anche se il Milan non sembra che voglia cederlo.

Il mercato del Milan è stato fin qui di ottimo livello. La dirigenza rossonera ha lavorato molto bene fin qui, cercando di mettere a disposizione di Stefano Pioli tutti i tasselli necessari per avere una squadra competitiva su ogni fronte. Mancano ancora alcune pedine, dal terzino destro al trequartista, ma il lavoro fatto fin qui è sicuramente da premiare. Questo nonostante due addii importanti come quelli di Gigio Donnarumma direzione PSG e Hakan Calhanoglu direzione Inter. Due pedine non facili da sostituire, soprattutto se si considera quanto avevano dato i due giocatori nel corso degli ultimi mesi. Per la porta la società non ha perso tempo e ha portato a Milano Mike Maignan prima ancora che Donnarumma andasse ufficialmente via. Discorso diverso per la trequarti, dove proseguono le ricerche.