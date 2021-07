Il programma delle amichevoli: presentato il Token European Summer Tour 2021

Dopo le prime due amichevoli contro Pro Sesto e Monza, il Milan si prepara ad affrontare il Token European Summer Tour 2021.

Assieme dal gennaio 2021, AC Milan e Socios.com hanno ideato uno speciale piano di attivazione per l'European Summer Tour per coinvolgere gli oltre 500 milioni di tifosi rossoneri in tutto il mondo. Il piano è stato disegnato per dare ai tifosi l'opportunità di partecipare a una serie di sondaggi e attività di engagement con in palio premi esclusivi ed esperienze uniche.