Pobega verso il Cagliari, scelto lui per sostituire Nainggolan

Vicino all'addio Tommaso Pobega, che potrebbe lasciare nuovamente il Milan in prestito direzione Sardegna al posto di Nainggolan.

Il mercato del Milan vivrà le ultime settimane di fuoco . La rosa di Stefano Pioli non è ancora completa, tra acquisti necessari e cessioni che devono essere fatte per non allungare troppo la rosa. Dopo gli addii di Mattia Caldara direzione Venezia e di Hauge direzione Eintracht Francoforte, i prossimi a lasciare Milanello dovrebbero essere Samu Castillejo e Andrea Conti. Sull'esterno spagnolo c'è in pressing il Getafe, ma al momento non è stato ancora trovato un accordo con il Milan. I rossoneri, infatti, vogliono la cessione a titolo definitivo, mentre gli spagnoli propongono solo un prestito per il momento. Sul terzino ex Parma e Atalanta si è registrato l'interesse di Sampdoria e Cagliari , ma in nessuno dei due casi la trattativa è stata concreta.

Dubbia è, invece, la situazione di Tommaso Pobega. Il centrocampista classe 1999 è reduce da una buona stagione con la maglia dello Spezia, con cui ha raggiunto una splendida salvezza e ha messo a segno sei reti in Serie A. La sua volontà sarebbe quella di restare a Milano e giocarsi le sue chance in rossonero, e l'ottimo pre campionato che sta facendo potrebbe dargli una mano. Il Milan, però, non è pienamente convinta di tenerlo, e per questo si sta guardando intorno e potrebbe aprire al prestito. Secondo quanto riportato da tuttocagliari.net il Cagliari sarebbe in pressing per portare in Sardegna Pobega. Sarebbe lui, infatti, l'uomo scelto per sostituire Radja Nainggolan, prossimo a firmare il contratto con l'Anversa in Belgio. Pobega in rossoblù riuscirebbe ad accumulare sicuramente più minutaggio di quello che avrebbe al Milan, e sarebbe un cardine dell'undici di Leonardo Semplici.