Il Manchester United ha fissato il prezzo per Dalot: la palla passa al Milan

Continua la trattativa tra Milan e United per riportare Dalot in rossonero, gli inglesi hanno fissato la cifra.

Redazione Il Milanista

Il mercato del Milan ha ancora bisogno di alcuni aggiustamenti e Maldini e Massara stanno lavorando in tal senso. L'obiettivo è consegnare a Stefano Pioli la rosa completa per l'esordio in campionato con la Sampdoria del 23 agosto. Mancano alcuni tasselli per sistemare la squadra ma le sensazioni sono positive e si potrebbe presto arrivare ad una svolta. C'è attesa per capire chi sarà il fantasista che prenderà il posto di Hakan Calhanoglu, con tanti profili seguiti da vicino in queste ore. Vlasic e Ilicic restano in pole position, ma sta prendendo quota nuovamente Isco, oltre alla sorpresa che potrebbe essere rappresentata da Aaron Ramsey.

In pressing per Dalot

Il secondo colpo che dovrà necessariamente essere effettuato è l'acquisto di un terzino destro, e in tal senso il preferito di staff tecnico e dirigenza resta sempre Diogo Dalot. Il terzino portoghese è stato uno dei giocatori più positivi della scorsa stagione e per questo motivo la dirigenza del Milan vorrebbe riportarlo agli ordini di Stefano Pioli. Il tecnico ha chiesto la sua conferma, apprezza la sua duttilità e vorrebbe allenarlo ancora. Dalot ha già dato il suo assenso al ritorno a Milano, si è trovato bene e vorrebbe continuare a vestire la maglia rossonera. Il difficile, però, resta la trattativa con il Manchester United, che non ha ancora aperto al prestito proposto da Maldini e Massara.

Come riportato da Tuttosportgli inglesi non sono favorevoli ad una nuova cessione a titolo temporaneo, ma potrebbero aprire a questa soluzione solo in un caso. Infatti, se il Milan mettesse sul piatto 5 milioni di euro per il prestito oneroso, allora la dirigenza del Manchester United potrebbe accettare e avallare la cessione in prestito di Dalot. Questo, però, non è ancora avvenuto. Il Milan spinge per un prestito gratuito con diritto o obbligo di riscatto, e per questo motivo la trattativa fatica a sbloccarsi.