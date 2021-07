Pobega vuole restare a Milano, ma la dirigenza continua a seguire Bakayoko

Ci saranno molto probabilmente dei movimenti nel centrocampo del Milan, ma potrebbe esserci la conferma di Pobega.

Redazione Il Milanista

Sono settimane importanti per il Milan, sia a livello di mercato che a livello di valutazione della rosa. La squadra si è riunita già da 10 giorni a Milanello e ha iniziato la preparazione in vista del prossimo campionato. Stefano Pioli, insieme al suo staff, sta facendo i dovuti esperimenti e le dovute valutazioni, per capire chi dei giocatori in rosa può essere utile al progetto Milan e chi invece dovrà salutare. Praticamente certo dell'addio è Andrea Conti, mentre si stanno valutando le posizioni di Caldara, Hauge, Leao e Pobega.

Proprio per Pobega potrebbero esserci novità dal mercato, dato che la sua partenza non è più certa come poteva esserlo solo una settimana fa. Il centrocampista classe 1999 ex Spezia ha disputato un ottimo secondo tempo nella prima uscita stagionale dei rossoneri contro il Pro Sesto, mettendo anche in rete il pallone del 4-0. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, tecnico e società starebbero seriamente valutando di tenerlo a Milano e fare di lui l'alternativa a Bennacer, Kessie e Tonali. Una scelta molto importante, sia per la squadra che per lo stesso Pobega, che potrebbe realizzare il sogno di giocare in Serie A con la maglia rossonera. Su di lui, comunque c'è sempre la spinta di Atalanta e Fiorentina, che hanno fatto intendere di volerlo acquistare e farne un elemento importante della rosa.

Bakayoko l'alternativa

Qualora, invece, la società dovesse decidere di vendere Tommaso Pobega, allora si andrebbe subito a bussare nuovamente alla porta del Chelsea. Per un Milan sempre più francese, Maldini e Massara vorrebbero portare a Milano anche Bakayoko, dopo aver già giocato una stagione con la maglia rossonera. I Blues, al momento, non hanno aperto al prestito, soprattutto perchè il centrocampista ex Napoli ha il contratto in scadenza il prossimo anno. Pertanto, prima di passare in prestito al Milan, sarebbe necessario un suo prolungamento con i campioni d'Europa.