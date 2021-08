Pobega lascia il Milan in prestito? Incontro con la dirigenza del Cagliari

Non è sicura la permanenza a Milano di Tommaso Pobega, che potrebbe partire nuovamente in prestito dopo l'esperienza allo Spezia.

Redazione Il Milanista

Il mercato del Milan si è sbloccato negli ultimi giorni con le cessioni ufficiali di Mattia Caldara al Venezia e di Jens Petter Hauge all'Eintracht Francoforte. Due addii importanti, in attesa della cessione di Andrea Conti che è ormai con le valige in mano, e che permettono a Maldini e Massara di potersi muovere più liberamente anche sul fronte dei nuovi acquisti. Potrebbe chiudersi a breve la trattativa che porterà a Milanello Alessandro Florenzi, un'ottima alternativa per la fascia, sia in difesa che nel reparto offensivo vista la sua duttilità. Per l'attacco invece resta in pole position Josip Ilicic, mentre il nome nuovo delle ultime ore è quello di Yacine Adli del Bordeaux.

Movimenti a centrocampo

Nel reparto di centrocampo, invece, potrebbero esserci ancora dei movimenti. Il riscatto di Tonali ha garantito a Stefano Pioli la prima alternativa per il centrocampo, una riserva di livello e che rappresenta il futuro del Milan. Del roster dei centrocampisti fanno parte anche Rade Krunic e Tommaso Pobega, ma mentre per il primo la permanenza appare scontata, lo stesso non si può dire del centrocampista ex Spezia. Infatti, nonostante l'ottimo pre campionato disputato dal centrocampista classe 1999, potrebbe nuovamente partire in prestito. Il Milan non vuole privarsi di lui in maniera definitiva, ma potrebbe aprire alla cessione per dargli minutaggio.

Nelle ultime ore si è fatta strada la possibilità Cagliari per lui, vista l'emergenza dei sardi a centrocampo dopo il nuovo infortunio di Mark Rog e le difficoltà per l'acquisto di Radja Nainggolan. Il direttore sportivo dei rossoblù Stefano Capozucca si è presentato questa mattina a Casa Milan per un incontro con la dirigenza rossonera, e si parlerà anche del possibile trasferimento di Pobega in Sardegna, ragionando sempre sulla formula del prestito. Al momento si tratta solo di sondaggi, ma la trattativa potrebbe partire nelle prossime ore.