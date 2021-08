Pobega e Maldini vogliono restare: Pioli convinto a tenerli?

Possibile stagione con la maglia rossonera per i due giovani del Milan, Pioli potrebbe decidere di confermarli in rosa.

Redazione Il Milanista

In attesa che a Milanello arrivino i nuovi acquisti che Stefano Pioli sta aspettando per avere la rosa completa, il tecnico sta lavorando con i giocatori che ha a disposizione. Le prime amichevoli della stagione hanno dato già delle prime risposte all'allenatore, che sta facendo le dovute valutazioni sulle possibili riserve della prossima annata. Sono con la valigia in mano Conti e Castillejo, mentre per Hauge e Caldara mancano ormai solo gli annunci dei loro trasferimenti all'Eintracht Francoforte e al Venezia. Le altre situazioni sono tutte in standby. Su tutte quelle di Tommaso Pobega e Daniel Maldini, che potrebbero seriamente giocarsi le loro chance a Milano nel prossimo campionato.

Le situazioni di Pobega e Maldini

Il centrocampista ex Spezia si sta conquistando la fiducia di Pioli e del suo staff in queste prime uscite stagionali con prestazioni abbastanza convincenti. Nelle prime uscite è stato la prima alternativa a Tonali e Bennacer, ma la positività al Covid del centrocampista algerino gli ha dato la possibilità di giocare da titolare contro Nizza e Valencia. Quattro sfide in cui Pobega ha dato sicuramente tanto alla squadra, dimostrando la sua voglia di restare in rossonero e di conquistarsi un posto nel roster dei centrocampisti. Pioli dovrà rinunciare a Kessie e a Bennacer nella fase centrale del campionato, quando i due centrocampisti saranno impegnati con la Coppa d'Africa. Anche per questo motivo ci sono ottime possibilità di vedere Pobega al Milan il prossimo anno. Anche per questo motivo sono stati respinti i sondaggi di Atalanta e Fiorentina, che erano molto interessate al centrocampista classe 1999.

Non molto diversa la situazione di Daniel Maldini, che potrebbe essere aggregato alla prima squadra rossonera per la terza stagione consecutiva. Il figlio d'arte vuole farsi strada da solo, e anche per questo motivo ha deciso di continuare il suo percorso al Milan e di non partire in prestito. Pioli apprezza le sue capacità, lo ha utilizzato spesso in questa fase pre stagione e sarà un'arma importante in vista del campionato.