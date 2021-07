Pobega costa 12 milioni, ma Pioli lo vuole trattenere al Milan

Il futuro del centrocampista del Milan è sempre in bilico, tra mercato l possibili conferma. Ecco il punto su Pobega

Redazione Il Milanista

Tommaso Pobega è una delle sorprese dell'ultimo campionato. Uno degli artefici della salvezza dello Spezia di mister Italiano, nel corso della scorsa stagione si è ritagliato il suo spazio con la squadra ligure, mettendo a segno anche goal importanti. Titolare anche nell'Under 21 del Commissario Tecnico Nicolato, tornerà a Milanello. Stefano Pioli lo sta valutando da vicino e dovrà decidere se potrà giocarsi un posto in rossonero nella prossima stagione, quella del ritorno in Champions League. Non mancano però le squadre interessate a lui, sia in Italia che all'estero. L'ultima parola però spetta ai rossoneri, Pobega potrebbe far parte dei giocatori che comporranno la rosa del Diavolo nella prossima stagione. Anche perché il giocatore ha stregato il tecnico rossonero in questi giorni di ritiro.

L'ipotesi Atalanta

Condizionale d'obbligo quando si parla del futuro del centrocampista, perché il giocatore ha attirato le attenzioni dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini e i possibili intrecci si mercato sono diversi. Maldini e Massara seguono Josip Ilicic ormai al passo d'addio proprio con la squadra nerazzurra. Il cartellino dello sloveno potrebbe essere inserito nell'operazione per arrivare proprio a Pobega. Operazione che per ora non è decollata e forse non decollerà, il club meneghino infatti per la mezzala chiede almeno 12 milioni di euro, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport.

La permanenza al Milan

Inoltre Maldini e Massara devono valutare un'altra situazione. In inverno infatti sa Franck Kessie, che Ismael Bennacer dovrebbero essere impegnati nella prossima Coppa d'Africa. Una doppia assenza pesantissima per il Milan e per Stefano Pioli, in uno dei momenti cruciali della stagione. E ad oggi in rosa c'è il solo Tonali che può sostituirli, oltre a Rade Krunic che può essere adattato in quella zona del campo. Si pensa a Bakayoko, ma non sarà semplice far tornare il francese dal Chelsea, ecco perché l'ipotesi di una permanenza al Diavolo per Pobega continua a prendere strada.