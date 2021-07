Calciomercato Milan – Fatto fuori, ora può partire per 18 milioni

Il potere dei tecnici, nel calcio moderno, è cresciuto a dismisura. Le volontà degli allenatori ormai non si fermano alla sola gestione tecnico-tattica della squadra. I coach sono infatti ormai veri e propri manager con una influenza importante anche nella gestione del mercato del club. In entrata e inuscita. Se un allenatore non ti vuole dunque, la strada verso l'addio si spiana incredibilmente. Uno degli obiettivi più caldi del Milan, sarebbe stato escluso dal progetto tecnico del suo club. Ecco allora che Maldini e Massara possono partire all'attacco<<<