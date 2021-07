Pioli studia nuove soluzioni tattiche: difesa a tre e doppio trequartista

Esperimenti in corso per Stefano Pioli, che in queste amichevoli pre campionato sta sperimentando alcune possibili nuove soluzioni.

Redazione Il Milanista

Stefano Pioli è al lavoro a Milanello per provare nuove soluzioni in vista della prossima stagione. Il modulo di base resterà sempre il 4-2-3-1, ma non è affatto scontato che si usi esclusivamente quello. In queste prime amichevoli il tecnico rossonero sta sperimentando nuove varianti tattiche per il suo Milan. La principale novità potrebbe essere quella della difesa a tre, sperimentata nel corso del primo tempo della sfida contro il Modena.

Facendo di necessità virtù, vista l'assenza di un terzino destro, Pioli ha schierato Gabbia sulla fascia, salvo poi farlo scalare al centro durante il match. Il giovane prodotto della primavera ha affiancato Tomori e Romagnoli, con il conseguente avanzamento di Theo Hernandez tutta fascia. Sul versante opposto è stato Saelemaekers ad occupare tutta la corsia, con Tonali e Bennacer al centro. Alle spalle di Leao hanno avuto così libertà di agire Brahim Diaz e Krunic, da trequartisti puri. Una nuova soluzione che Pioli potrebbe riproporre più spesso in questa fase di preparazione. Un 3-4-2-1 che rappresenta sicuramente una novità assoluta, ma potrebbe essere un'ottima soluzione anche a gara in corso.

Giroud con Ibra?

La difesa a tre, inoltre, potrebbe essere riproposta anche con un eventuale 3-4-1-2. L'altro dubbio, infatti, è rappresentato dal ruolo che avrà Giroud nella squadra. Il francese parte sicuramente come alternativa a Zlatan Ibrahimovic, ma non è detto che i due non possano giocare insieme. Di questo ne ha parlato a Sky il giornalista Giancarlo Padovan, che si è espresso così: "Si deve vedere come giocherà il Milan avendo due centravanti che hanno caratteristiche simili. Il Milan non ha fatto un buon mercato, ha soltanto consolidato presenze che già c’erano. Non è andato a cercare completamente nuovi profili, ha preso soltanto Ballo-Touré che andrà a fare la riserva di Theo e Giroud. Siamo sicuri che con Giroud Pioli non voglia cambiare sistema di gioco? Giroud e Ibra sono alternativi, non credo possano giocare insieme".