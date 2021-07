Pioli ha chiesto qualità: Sabitzer e Ziyech nella lista di Maldini

Stefano Pioli è stato abbastanza esplicito, al Milan serve qualità dopo l'addio di Calhanoglu, pertanto Maldini è alla ricerca di un 10.

La partenza di Hakan Calhanoglu a parametro zero direzione Inter ha lasciato un vuoto importante nella rosa del Milan. Il fantasista turco ha messo in mostra, soprattutto negli ultimi 18 mesi, tanta qualità, che si è rivelata spesso decisiva nelle partite del Diavolo. Le sue geometrie sono state fondamentali per il cambio di passo che la squadra di Stefano Pioli ha avuto nel post lockdown, e per questo motivo il suo addio dovrà essere colmato in maniera adeguata.

Nella prima conferenza stampa della stagione mister Pioli è stato abbastanza chiaro, la sua rosa ha bisogno di qualità. Per questo motivo la dirigenza rossonera, guidata da Maldini e Massara, si sta muovendo sul mercato per fornire al tecnico il miglior profilo possibile. Al Milan serve un vero e proprio numero 10, un jolly offensivo che possa agire con facilità tra le linee e pescare dal cilindro situazioni impensabili.

I profili seguiti

Sono tanti i giocatori osservati in queste settimane dai dirigenti, da Isco a Tadic, passando per il più giovane e meno esperto Damsgaard. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, due dei nomi seguiti maggiormente sono quelli di Marcel Sabitzer e Hakim Ziyech. Il primo, fantasista austriaco in forza al Red Bull Lipsia, è da tempo nel mirino dei rossoneri, che hanno trovato però sempre forte opposizione da parte del club tedesco. La richiesta per Sabitzer è di circa 20 milioni di euro, una cifrà più bassa rispetto a quella chiesta inizialmente per lui. Ha esperienza internazionale e non disdegna colpi da campione, sicuramente è un profilo che farebbe al caso del Milan per tutte le sue caratteristiche.

Per il trequartista del Chelsea, invece, la situazione è ben diversa. Il giocatore è in rotta con il club e dovrebbe andar via in questa sessione di mercato, ma i Blues non vogliono cederlo in prestito. Per lui il Milan conta di fare un tentativo concreto a fine mercato, quando per forza di cose il club campione d'Europa dovrà liberarsi di lui pur di non avere un esubero in rosa.