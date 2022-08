Pioli: “Ballo-Touré e Tatarusanu? Pronti e affidabili”

Senza Maignan e Theo Hernandez Stefano Pioli si affiderà a Ballo-Touré e Tatarusanu per la gara con l'Hellas. Le parole del tecnico

Alla vigilia di Milan-Hellas Verona ha parlato Stefano Pioli . La gara con i gialloblù, allenati da Igor Tudor, si giocherà domani a San Siro. Partita segnata dalle tante assenze per i rossoneri, falcidiati dagli infortuni e dalla positività al Covid-19. Non va dimenticato però che c'è anche un volto nuovo a Milanello: Antonio Mirante. Ecco che cosa ha detto il tecnico del club meneghino su Ballo-Touré, che giocherà al posto di Theo Hernandez e Tatarusanu, chiamato a non far rimpiangere Mike Maignan, che si è dovuto operare ad un polso e ne avrà per i prossimi due mesi.

"Ballo-Touré? E' più portato a attaccare che a difendere, ma sta crescendo anche in fase difensiva. Gli serve tempo per capire cose nuove. E' in buone condizioni, ha avuto il suo tempo per ambientarsi, contro il Venezia è stato troppo timido, ma è pronto. Tatarusanu? Giocherà lui, è un grande protagonista, si è allenato bene. Gli altri gli sceglierò domani. Purtroppo gli infortuni come quello che ha fermato Maignan sono cose incontrollabili. Ci dispiace tanto per lui, ma ieri lo abbiamo visto bene. Il suo ingresso in squadra è stato positivo, ma abbiamo massima fiducia in Tatarusanu".