Per Olivier Giroud al Milan è solo questione di tempo

Gli ultimi dettagli da sistemare e poi Olivier Giroud sarà un nuovo giocatore del Milan. Ecco il punto della situazione

L'intesa con Olivier Giroud è ormai stata trovata. Definiti anche gli ultimi dettagli del biennale (più opzione per il terzo) da 3,5 milioni di euro netti a stagione. Anche se il Chelsea aveva optato per Il prolungamento unilaterale, lo scorso 30 aprile, mossa fatta solo per evitare che il giocatore potesse trasferirsi gratis in qualche altra squadra di Premier League. Dunque il club londinese non dovrebbe avere problemi a liberarlo a zero per andare in SerieA. I dirigenti di via Aldo Rossi avevano intenzione di prendere il calciatore gratis, ma si sono dovuti scontrare con le intenzioni dei Blues che pretendevano un indennizzo per la punta.