La Juventus sfida il Milan per Isco: il Real Madrid ha fissato il prezzo

Duello con la Juventus per Isco, il calciatore è in uscita dal Real Madrid che ha fissato il prezzo per la sua cessione.

Redazione Il Milanista

Il calciomercato del Milan sta per entrare nella fase calda prima del gong finale. Fin qui la dirigenza rossonera ha messo a segno dei colpi importanti per migliorare la rosa di Stefano Pioli, ma bisognerà aggiungere gli ultimi tasselli affinché il mercato possa essere considerato ampiamente positivo. A pesare sulla sessione estiva dei rossoneri sono sicuramente gli addii a parametro zero di Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu, unici due nei di una sessione condotta in maniera egregia. La ciliegina sulla torta potrebbe essere l'arrivo di un fantasista di livello internazionale, il quale sarebbe il colpo che farebbe andare in estasi la tifoseria.

Obiettivo Isco

Sono tre i profili seguiti che rispondono a questa caratteristica: James Rodriguez, Hakim Ziyech e Isco. Per i primi due la trattativa è molto difficile, i costi dell'operazione sono proibitivi e convincere Everton e Chelsea al momento non appare impresa semplice. Più fattibile invece la trattativa per Isco, che tra i tre è sicuramente uno dei profili su cui il Milan potrebbe lavorare meglio. La trattativa, infatti, sarebbe agevolata dagli ottimi rapporti che ci sono tra il club rossonero e il Real Madrid. Le due società hanno già parlato del fantasista ex Malaga a margine della trattativa che ha riportato a Milano Brahim Diaz, e nei prossimi giorni potrebbero riallacciare i contatti.

Isco piace molto sia a Stefano Pioli che a Maldini e Massara, è un giocatore di altissimo livello, un vero e proprio top player. Presentarsi in Champions League con lo spagnolo sulla trequarti sarebbe sicuramente un upgrade importante per una società come il Milan che ritorna nel grande calcio dopo anni di buio. Il Milan, però, deve stare attento alla concorrenza. Infatti, secondo quanto riportato in Spagna dal quotidiano Sport su Isco ci sarebbe anche la Juventus. Il Real Madrid chiede er lui una cifra tra i 20 e i 25 milioni di euro, ma il contratto in scadenza nel giugno 2022 potrebbe cambiare lo scenario. Il Milan fa sul serio, ma anche la Juve non scherza, Isco potrebbe davvero sbarcare in Serie A.