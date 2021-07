Il padre di Vlasic apre al Milan, ma la trattativa è complicata

Continua a ruotare in orbita Milan il nome di Vlasic del CSKA Mosca, sono arrivate anche le parole del padre del croato.

A tal proposito la dirigenza del club di via Aldo Rossi sta lavorando senza sosta per trovare la migliore soluzione. Negli ultimi giorni circola con sempre più insistenza il nome di Nikola Vlasic del CSKA Mosca. Il fantasista croato è stato uno dei protagonisti delle ultime stagioni del club russo, spesso incisivo sia in zona gol che in zona assist. Un giocatore che ha le caratteristiche che cerca il Milan, ma la trattativa con il CSKA si preannuncia abbastanza complicato. Il Diavolo, infatti, vorrebbe acquistare il giocatore con la consueta formula del prestito con obbligo di riscatto. La prima proposta della dirigenza rossonera, come riportato dall'esperto di Milan Carlo Pellegatti sui suoi canali ufficiali, è di 5 milioni subito, più 20 di riscatto in caso di qualificazione alla prossima Champions League, più altri quattro di eventuali bonus. Una cifra che si avvicinerebbe quindi alla richiesta di 30 milioni fatta dal club russo, che al momento però fa muro in quanto vorrebbe 30 milioni cash e la cessione a titolo definitivo di Vlasic.