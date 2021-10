Milan | Altra tegola per Pioli, è ufficiale: è costretto a operarsi

Piove sul bagnato in casa rossonera, Mike Maignan dovrà operarsi alla mano al polso sinistro in artroscopia

Non c'è pace per Stefano Pioli, in questo periodo. Dopo l'operazione di Florenzi , l'ennesimo infortunio di Messias ed il mancato rientro di Ibrahimovic, arriva un'altra notizia che non farà felice il tecnico parmense. Mike Maignan dovrà operarsi al polso sinistro.

Nella giornata di domani il portierone rossonero si sottoporrà ad un intervento in artroscopia eseguito dal Professor Loris Pegoli. Nelle prossime ore si saprà qualcosa di più sull'esito dell'operazione e, soprattutto i tempi di recupero che dovrà rispettare l'estremo difensore francese. Ricordiamo che il Diavolo scenderà in campo sabato contro il Verona e di nuovo martedì in Champions contro il Porto. Tatarusanu scalda i guantoni. Una notizia che certamente non farà felice tutto l'ambiente rossonero, visti i tanti infortuni da inizio stagione: ben 14. Inoltre Mike Maignan finora ha fornito grandi prestazioni con la maglia rossonera, risultando essere decisivo in più di un occasione.

Nove partite disputate fin qui per il portiere del Milan, tra campionato e Champions League. Partito sempre nell'undici titolare di Stefano Pioli ha incassato 10 reti (5 in Serie A e 5 in Europa) mantenendo la sua porta inviolata in 3 occasioni. L'estremo difensore si sta affermando come uno dei valori aggiunti della squadra di Stefano Pioli e Gigio Donnarumma è quindi un ricordo ormai sbiadito, l'ex Lille non lo sta facendo rimpiangere in nessun modo. Non soltanto doti atletiche e tecnica di base per il transalpino, ma ance il carattere del francese ha colpito sa i tifosi che gli addetti ai lavori. Un infortunio che però cambia i piani di Stefano Pioli, che adesso dovrà affidarsi a Ciprian Tatarusanu, il secondo portiere rossonero, che avrà il difficile compito di non far rimpiangere Maignan. E come detto non si sanno ancora i tempi di recupero.