Super offerta in arrivo per Vlasic, ma il giocatore vuole il Milan

Continua ad essere Nikola Vlasic l'obiettivo principale per la trequarti rossonera, ma la concorrenza è molto forte.

Nonostante i tanti colpi già messi a segno dalla dirigenza rossonera, mancano ancora alcuni tasselli per rendere la squadra di Stefano Pioli davvero competitiva. Sarà difficile migliorare quanto fatto la scorsa stagione, visto l'ottimo secondo posto ottenuto in campionato, e pertanto l'obiettivo sarà sempre raggiungere una delle prime quattro posizioni. Soprattutto, si cercherà di fare bella figura in Champions League , il Milan ci torna dopo sette anni e non ha nessuna intenzione di fallire l'appuntamento. Per farlo, però, è necessario allestire una rosa di un certo livello, e vanno in tal senso le trattative già chiuse e quelle che ancora sono in fase di discussione.

Il CSKA non ha intenzione, almeno per ora, di aprire alla cessione in prestito con diritto o obbligo di riscatto di Vlasic. Per il fantasista la richiesta è di una cessione a titolo definitivo a circa 30 milioni di euro. Entrambe le condizioni, però, non sono fattibili per il Milan. Il club di via Aldo Rossi, infatti, vorrebbe condurre la trattativa con un prestito oneroso e un diritto o obbligo di riscatto, per una cifra di circa 25 milioni. I rossoneri, però, devono stare attenti, dato che per Vlasic la concorrenza non manca. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport su di lui è in pressing soprattutto lo Zenit, che potrebbe offrirgli un contratto da tre milioni all'anno. Il calciatore però vuole il Milan, ha fatto la sua scelta, e accetterebbe anche uno stipendio inferiore pur di vestire la maglia rossonera.