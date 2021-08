Nuovo duello di mercato tutto italiano: non c’è solo il Milan su Isco

Il trequartista spagnolo è sul mercato, il Real Madrid è pronto a cederlo, piace al Milan ma non ci sono solo i rossoneri

Il sogno dei rossoneri potrebbe finalmente coronarsi: dopo tanti tentativi Isco potrebbe finalmente sbarcare a Milano. Almeno stando alle intenzioni del club meneghino. Il Diavolo aveva tentato di intavolare una trattativa per il numero 22 madrileno nel 2014, poi nell'estate 2017 e infine nel mercato invernale 2019. Che sia il 2021 l'anno buono per vederlo in maglia rossonera? E' stato il primo colpo della prima era Ancelotti e il ritorno a Madrid del tecnico italiano potrebbe segnare la sua cessione dopo quasi dieci anni in blancos. Non è più un titolare della squadra il trequartista, non lo era nelle passate stagioni con Zidane non lo sarà con Ancelotti e molto probabilmente partirà durante il mercato estivo e il Diavolo è alla ricerca di un calciatore proprio in quella zona del campo.