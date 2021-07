Al via la nuova stagione del Milan: i giocatori presenti in raduno

Riparte oggi ufficialmente la nuova stagione del Milan, che vedrà i rossoneri finalmente impegnati anche in Champions.

Riparte oggi ufficialmente la stagione del Milan. Tutti i giocatori disponibili, esclusi quindi quelli ancora in vacanza, si sono ritrovati questa mattina a Milanello per pranzare insieme. Alle 14 c'è stata la prima conferenza di Stefano Pioli. Il tecnico rossonero ha risposto alle tante domande di mercato e riguardo gli obiettivi della prossima stagione. C'è tanto entusiasmo e voglia di far bene in casa Milan , come è emerso chiaramente dalle parole dell'allenatore.

In ritiro si è presentato anche Sandro Tonali, nonostante non ci sia ancora l'ufficialità del suo ritorno al Milan dal Brescia, questa volta in maniera definitiva. A breve dovrebbe invece raggiungere i compagni anche Brahim Diaz, per cui sono in fase di definizione gli ultimi dettagli in vista del suo ritorno a Milano. Trattativa chiusa in prestito con diritto di riscatto, con il Real Madrid che si è però assicurato il controriscatto.