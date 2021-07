Nuova pretendente per Caldara: ora ci prova anche il Torino

Mattia Caldara è sempre più lontano dal Milan, e la società sta facendo in modo di poter trovare per lui la soluzione migliore.

Il mercato del Milan è in continuo movimento, e la dirigenza rossonera non ha nessuna intenzione di fermarsi. Sono tante le trattativa che Maldini e Massara stanno portando avanti in questi giorni, data la necessità di fornire a Stefano Pioli i tasselli mancanti in vista della prossima stagione. Nei lavori sul mercato in entrata, devono necessariamente essere inserite anche le situazioni legate al mercato in uscita. Infatti, affinché possano essere messi a segno gli ultimi colpi di un mercato fin qui di ottimo livello, è necessario piazzare i vari esuberi presenti in rosa. Due su tutti sono i giocatori con le valige in mano, Mattia Caldara e Andrea Conti. Sul piede di partenza, però, ci sono anche Castillejo, Hauge, Pobega e Leao, anche se la posizione degli ultimi due non è così scontata.