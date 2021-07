Non solo Hauge: la dirigenza rossonera prepara almeno altri 3 addii

È arrivato il momento delle uscite in casa Milan, dopo i tanti colpi in entrata di queste prime settimane di mercato.

Il primo della lista in uscita è sicuramente Andrea Conti . Il terzino ex Atalanta e Parma non rientra nei piani di Stefano Pioli e sarà ceduto. Su di lui c'è la Sampdoria di Roberto D'aversa, che potrebbe anche acquistarlo a titolo definitivo. La trattativa non è ancora decollata perchè il Milan vuole prima portare a Milano un nuovo terzino destro, per non lasciare il tecnico rossonero senza alternative per queste prime amichevoli. Oltre a Conti, tra gli esuberi figurano anche Caldara e Castillejo , per i quali la dirigenza è alla ricerca della soluzione migliore.

Oltre agli esuberi, però, ci sono anche tre giocatori importanti della squadra rossonera che potrebbero salutare. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosportpotrebbe andar via almeno uno tra Hauge e Leao, se non addirittura entrambi. Sul talento norvegese ci sono varie squadre della Bundesliga, il Milan non vorrebbe cederlo ma potrebbe essere sacrificato in virtù della possibile plusvalenza. Per Leao il discorso è diverso, non ha convinto in queste stagioni e allora il Diavolo potrebbe accettare di venderlo e assicurarsi una cifra importante. Altro big in uscita è Alessio Romagnoli, per il quale il futuro al Milan è sempre più in dubbio. Il difensore è ancora il capitano rossonero, come confermato anche dallo stesso Pioli, ma è indietro nelle gerarchie e potrebbe giocare molto poco in questa stagione.