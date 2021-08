Novità in vista per il centrocampo: Bakayoko al posto di Pobega?

Possibili novità a centrocampo per il Milan, con la posizione di Tommaso Pobega che non è salda nel roster rossonero.

Sono giornate molto calde per il mercato del Milan , dato che manca sempre meno alla fine della sessione estiva. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno varie trattative avviate e vorrebbero completare il mosaico nel più breve tempo possibile, ma serviranno ancora degli innesti importanti. Stefano Pioli vorrebbe avere la rosa completa già per la prima giornata di campionato , salvo ovviamente eventuali occasioni di mercato negli ultimi giorni di agosto. C'è attesa per capire chi sarà il vice Calabria, con Diogo Dalot che sembra quasi sfumato e Florenzi che è pronto a prendere la strada per Milano e accasarsi in rossonero. Discorso simile per la trequarti, dove bisognerà necessariamente fare un colpo importante. Accordo di massima con Ilicic , pur se non con l'Atalanta, ma i sogni restano sempre Isco e Ziyech.

Bisognerà anche valutare bene la situazione del centrocampo del Diavolo, dove qualche cambiamento potrebbe esserci. A guidare la mediana ci saranno Kessie e Bennacer, nonostante l'assenza in questa fase iniziale della stagione. Confermati anche Sandro Tonali, riscattato dal Brescia, e Rade Krunic, per cui Pioli vuola la conferma data la sua duttilità. Chi ha il posto in bilico è Tommaso Pobega. Il centrocamipsta ex Spezia non ha mai nascosto la sua volontà di giocarsi una chance in maglia rossonera, e in questo pre campionato sta dimostrando quanta voglia ha. Questo, però, potrebbe non bastargli e il Milan sta pensando di cederlo, pur se solo in prestito.